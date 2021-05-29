Какие болезни передаются через поцелуй?
Клинический сексолог Виталия Курач перечислила основные инфекции, которых стоит бояться любителям нежностей, пишет Пятый канал.
Клинический сексолог Виталия Курач перечислила основные инфекции, которых стоит бояться любителям нежностей, пишет Пятый канал.
Такая неотъемлемая часть любовных отношений как чувственные поцелуи может быть опасна. Мало кто осознает угрозу, а ведь при поцелуе, особенно с новым партнером, всегда есть риск заразиться болезнями, передающимися половым путем (ЗППП).
Дерматовенеролог, клинический сексолог и андролог Виталия Курач перечислила угрозы, которые несут поцелуи.
Сифилис
Это заболевание можно поставить на первое место – именно сифилисом чаще всего заражаются при поцелуях.
«Сифилис передается через контакт язвочки со слизистой. В результате человек инфицируется, и мы видим это в подтвержденных лабораторных исследованиях», – привела пример Курач.
Герпес
Герпес также есть почти у всех жителей Земли, а если и нет – заразиться им очень легко. Лучше быть внимательными, особенно имея контакт с малознакомым партнером.
«Если вы видите везикулы на коже и слизистой вашего партнера, не рекомендую вам целоваться».
Мононуклеоз
Порой банальная простуда может оказаться мононуклеозом. На Западе ее даже называют болезнью поцелуев, и эта инфекция очень распространена среди подростков.
«Она сопровождается повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, ринитом и так далее», – пояснила сексолог.
Цитомегаловирус
Еще одна разновидность герпеса – это цитомегаловирус. Он малозаметен снаружи, но опасен изнутри.
«Цитомегаловирус зачастую проходит асимптомно, но он поражает легкие, желудочно-кишечный тракт и, конечно же, центральную нервную систему», – предупредила Курач.
Вирус папилломы человека
Поцелуи могут привести и к заражению вирусом папилломы человека. Это доброкачественные штаммы, то есть вирус не приводит к развитию рака. Однако косметические дефекты после удаления папиллом и сами наросты мало кого порадуют, особенно женщин.
Хеликобактер пилори
Через поцелуй можно «подцепить» и бактерию хеликобактер пилори, хотя чаще она передается бытовым путем. Как результат – поражение желудка и развитие гепатита А.
Какие инфекции передаются через оральный секс?
Поцелуи часто приводят влюбленных к более смелым ласкам. Поэтому Виталия Курач предупредила, чем грозит незащищенный оральный секс.
«Через оральный секс вы можете инфицироваться гонореей, хламидиозом, герпесом, генитальными бородавками, ВИЧ-инфекцией, гепатитом А, В и С и, конечно же, сифилисом», – резюмировала она.