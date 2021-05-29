Эстонские отели поражают изобретательностью: «Предлагаем недорогой AQVAкцино-отдых»
Раквереский спа-отель AQVA сделал себе креативную рекламу, которая сразу разлетелась по сети.
Раквереский спа-отель AQVA сделал себе креативную рекламу, которая сразу разлетелась по сети.
«Предлагаем недорогой AQVAktsiinipuhkust («AQVAкцино-отдых»). Заселяясь в отель в июне с воскресенья по четверг, вы получите первую дозу на 25 процентов дешевле. Посетив отель в сентябре, получите вторую дозу с воскресенья до четверг на 30 процентов дешевле», пишет Elu24.
«Зарегистрировавшись в отель, мы сразу даем скидочный флайер на второй приезд, который действителен до сентября 2021, кроме заселения в субботу», - объясняет отель.