Сб, 29.05.2021
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Эстонские отели поражают изобретательностью: «Предлагаем недорогой AQVAкцино-отдых»

Tiksub vaikselt kahe tuhande kahekümne esimesse: aastavahetus on tänavu Aqva hotellis ja spaas vaikne aeg. ФОТО: Marianne Loorents

Раквереский спа-отель AQVA сделал себе креативную рекламу, которая сразу разлетелась по сети.

«Предлагаем недорогой AQVAktsiinipuhkust («AQVAкцино-отдых»). Заселяясь в отель в июне с воскресенья по четверг, вы получите первую дозу на 25 процентов дешевле. Посетив отель в сентябре, получите вторую дозу с воскресенья до четверг на 30 процентов дешевле», пишет Elu24.

«Зарегистрировавшись в отель, мы сразу даем скидочный флайер на второй приезд, который действителен до сентября 2021, кроме заселения в субботу», - объясняет отель.


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