Эстонские отели поражают изобретательностью: «Предлагаем недорогой AQVAкцино-отдых»

«Предлагаем недорогой AQVAktsiinipuhkust («AQVAкцино-отдых»). Заселяясь в отель в июне с воскресенья по четверг, вы получите первую дозу на 25 процентов дешевле. Посетив отель в сентябре, получите вторую дозу с воскресенья до четверг на 30 процентов дешевле», пишет Elu24.