Ольга Бузова: «Ремонт в моей квартире обходится дорого, потому что там мрамор»

35-летняя Ольга Бузова стала героиней YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?», по правилам которого нужно раскрывать цену своих вещей. Однако исполнительница хита «Мало половин» оказалась скромна в этом вопросе. «Я так не люблю говорить про деньги, не люблю рассказывать, что у меня сколько стоит, особенно, когда весь мир находится в экономическом и эмоциональном кризисе. Не помню, чтобы я когда-нибудь заявляла: «Вот это стоит столько-то», – делилась певица.

Бузова все же призналась, что не прочь обсудить бренды или элементы роскошной жизни. «Ремонт в моей квартире очень дорого обходится, потому что мрамор, в принципе, дорогой... Мое платье сшито на заказ, оно бесценно уже потому что на мне. Главное – не что на тебе надето, а на ком. Это эксклюзивная ручная вышивка, тут кружево, стразы Swarovski, аппликация, шлейф…» – говорила она, показывая на свой наряд.

ФОТО: Instagram

Ольга также спокойно озвучила, каких Модных домов она выбрала аксессуары и наряд. «Это кольцо Van Cleef, сережки Tiffany & Co… Так белье. А я без белья! Туфли Stuart Weitzman, ну и платье моей хорошей приятельницы Анастасии Задориной», – рассказала звезда.

Общая стоимость такого образа обошлась артистке в крупную сумму – больше двух миллионов рублей (22 400 евро). Впрочем, особое внимание зрителей привлекло белоснежное кольцо на пальце Бузовой. Ведь как известно, это подарок ее бывшего бойфренда Давида Манукяна. Такое украшение обошлось блогеру в 800 тысяч рублей (9000 евро). «Такая красота! Просто невероятно», – радовалась тогда певица.



