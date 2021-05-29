В кресле «X-Фактор. Беларусь» Риту Дакоту заменили Бузовой, а песню о режиме Лукашенко удалили из YouTube

«Я действительно должна была быть наставницей на X-Factor Беларусь. Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову», - написала исполнительница.

Дакота решила прояснить, что переговоры с беларусской стороной велись нами еще до всего того беспредела, что устроил режим в ее родной стране, пишет RUS.TVNET.lv.

«Меня убрали оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, узнала я это из СМИ», - объяснила Рита.

Но сейчас звезда отмечает, что она «под дулом пистолета» сейчас не села бы в это кресло в связи с новыми обстоятельствами.

«Нахожу для себя неприемлемым, когда любимое миллионами музыкальное шоу, которое я глубоко уважаю, снимают пропагандистские каналы в попытке отвлечь свой народ от того ужаса, что происходит сегодня у меня на Родине.

Я белоруска, я патриот своей страны, я народный музыкант, и моя музыка - тоже на службе моего народа, на службе жизни. Посему, я не приезжаю в Беларусь петь, не желая поддерживать режим. Я не сяду в кресло X-Factor по этой же причине», - подчеркнула певица.

Рита Дакота отметила, что она не осуждает тех, у кого другая позиция, но ее позиция такая, и она непоколебима. Кроме того, видео на песню Риты Дакоты «Уходи» (о режиме Лукашенко) действительно удалили из YouTube. И это сделали не сами артисты.

«Кто? Полагаю, все те же, кто поднимает в воздух военную технику, чтобы захватить самолет с мирными гражданами для расправы над независимым журналистом. Те, кто судит этих журналистов по той же самой статье, по которой судят террористов.

Я горжусь "Уходи" и всеми добрыми делами, что стояли за этой работой.

Белорусские киты из ОФК будут бесплатно ходить на мои концерты в других странах и городах, покуда режим не падет. Чтобы получить свои проходки - пишите в директ фан-клуба. Белорусы, держитесь. Я вас люблю, я вами горжусь. В конце концов, добро всегда побеждает зло. Рано или поздно. Вот бы.. не поздно.

#ЖывеБеларусь #СвободуРомануПротасевичу», - подытожила Рита.

Отметим, что выбор 35-летней Ольги Бузовой в качестве наставницы удивил многих. При этом сама артистка не раз говорила: она достигла больших успехов, так что может давать советы будущим артистам.



