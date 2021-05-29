Сб, 29.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Смотрите сегодня вечером ролики финалистов «Евровидения»

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Организаторы конкурса покажут видео выступления участников «Евровидения», которое было заранее подготовлено на случай ограничений, связанных с пандемией из-за коронавирусной инфекции. Сегодня будут показаны ролики финалистов конкурса.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», — написали организаторы «Евровидения-2021» в сообщении, опубликованном под видео на YouTube-канале конкурса в среду, 26 мая. Трансляция начинается в 21 час.

Вести шоу будет финская певица Криста Зигфридс.

Финал «Евровидения» состоялся в Роттердаме 22 мая, победу одержала группа Maneskin, представлявшая Италию с песней Zitti E Buoni. Спустя день участники группы сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать и Россию.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back