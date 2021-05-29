Смотрите сегодня вечером ролики финалистов «Евровидения»

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», — написали организаторы «Евровидения-2021» в сообщении, опубликованном под видео на YouTube-канале конкурса в среду, 26 мая. Трансляция начинается в 21 час.