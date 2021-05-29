Марина Кравец: «Среди моих хейтеров больше всего женщин 55 лет»

Сейчас за жизнью 37-летней Кравец следят почти 2,5 миллиона человек. Она нередко публикует различные забавные видео, делится с подписчиками своими мыслями и новостями в карьере и семье. Правда, не все позитивно воспринимают откровенность Марины. «Да, хейтеры встречаются. Они могут быть и среди фолловеров. Это удивляет: зачем ты на меня тогда подписан, мазохист?» — рассуждает звезда.

Недавно резидент Comedy Club не поленилась и почитала комментарии от недовольных людей, а после пришла к интересным выводам. «Забавный факт: среди тех, кто мной крайне недоволен, больше всего женщин за 55-60. У них обязательно на аватарке или в постах фото с выращенными цветами! Муж смеется, что это система, а не случайности», — делится юмористка, пишет Starhit.ru.

Но Марина старается не обращать внимания на тех, кто пишет злобные комментарии. Она увлечена работой, написанием контента для будущих программ. Кроме того, она набрал команду, которая помогает ей развивать TikTok — там уже несколько миллионов просмотров, и цифра продолжает расти. Для Кравец важно, чтобы канал был не только развлекательным, но и познавательным. «Я очень не люблю работать с пустым материалом, в котором нет заложенного смысла. Мне важно, чтобы был цепляющий контраст, либо тонкая работа со словом, интонацией, либо просто позитивный и неглупый контент. Это программа минимум. Поэтому мой TikTok не совсем стандартный TikTok», — делится звезда.



