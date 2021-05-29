Главред Wonderzine прокомментировала намерение Манижи подать в суд из-за клеветы

Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала намерение певицы Манижи подать в суд на издание из-за клеветы. Об этом пишет РИА Новости, пишет Gazeta.spb.ru.

Журналистка отметила, что не могла связаться с певицей, так как ее контактами якобы «заведовал» Первый канал. Таратута убеждена, что невозможно не заметить контакт Манижи и федерального канала – сотрудничество кажется ей более чем очевидным.