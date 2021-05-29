Двухлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ

Американка Каше Квест (Kashe Quest) стала самой юной жительницей США, принятой в организацию. В два года Каше уже может назвать и распознать по форме и расположению на карте 50 штатов США, умеет считать до ста, знает название элементов таблицы Менделеева и выучила 50 знаков языка жестов.

Специалисты оценивают коэффициент интеллекта девочки из Лос-Анджелеса в 148 баллов. Считается, что у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга был показатель IQ, равный 160, сообщает Lenta.ru.

Помимо этого, она учится читать по-английски и говорить по-испански. Проверить уровень IQ девочки решила мать, когда заметила, что в возрасте полутора лет Каше уже выучила все буквы и цифры. «Мы обратили внимание на то, что у нее очень хорошая память. Она все схватывает на лету и получает огромное удовольствие от учебы», — рассказала мать девочки Сукхит Атвал (Sukhjit Athwal).

Mensa — основанная в 1946 году организация, объединяющая людей, уровень IQ которых выше, чем у остальных 98 процентов проходивших тестирование. Всего членами организации являются более 120 тысяч человек. В обществе Mensa состояли порнозвезда Азия Каррера, создатель Minecraft Маркус Перссон, актриса Джина Дэвис и разработчик психоактивных веществ Александр Шульгин.