Победителей «Евровидения-2021» обвинили в плагиате у Пугачевой

Девушка опубликовала 28 мая короткий ролик. На видео она сравнила текст песни «I wanna be your slave» группы Måneskin со словами композиции Пугачевой «Будь или не будь». Оказалось, что итальянский хит повторят фразы известной песни в исполнении Аллы Пугачевой, но на английском языке, пишет Lenta.ru .

«Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером», — поет Пугачева, в то время как Måneskin вторят ей на английском: «I wanna be your master, I wanna be your gangster» («Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером» — прим. «Ленты.ру»).