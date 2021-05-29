Гороскоп на 29 мая: Овны должны быть терпеливы, а Раки добьются успехов

Есть шансы преуспеть в делах, проявив серьезность и ответственность. Рассчитывать на удачу и благоприятное стечение обстоятельств оснований нет – результат любого дела будет прямо пропорционален усилиям, приложенным для его достижения.

Овен

Овны должны быть очень терпеливы, в противном случае они не только не достигнут поставленных целей, но и навлекут на себя серьезные неприятности. Кажется, что можно добиться исполнения любых желаний, если очень постараться, но это лишь иллюзия. Призовите на помощь здравый смысл, старайтесь рассуждать логически и не позволяйте себе строить воздушные замки – ситуация требует более полезных действий.

В личных отношениях не все гладко. Вы слишком мнительны и склонны искать тайный смысл в любых услышанных словах. Необходимо восстановить душевное равновесие, чтобы общение с окружающими перестало быть для вас утомительным. Помочь в этом могут прогулки, музыка, чтение или хобби – любое занятие, которое отвлечет вас от вымышленных переживаний хотя бы на время.

Телец

Достаточно удачен день с точки зрения работы, однако дел у вас будет много, и есть опасность переутомление, а как следствие – ухудшения самочувствия. Поэтому старайтесь соблюдать умеренность даже в трудовом рвении и не забывайте о своих интересах. Можно искать новых союзников, привлекать их к работе над новыми проектами: сегодня вы легко договоритесь с любыми партнерами.

Несколько хуже обстоят дела в личной сфере: эмоции накаляются, а ваши попытки контролировать ситуацию напрасны. Ваша задача – не преувеличивать важности существующих проблем и по мере сил отвлекать близких от неприятных размышлений.

Близнецы

Очень удачный день для тех, кто планирует покорить профессиональные вершины и подняться по карьерной лестнице. Сегодня у вас есть шанс опередить недоброжелателей и конкурентов, продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои незаурядные деловые качества и выдающиеся таланты. Трудности могут возникнуть лишь в решении вопросов, касающихся финансов и имущества; тут вам стоит прислушаться к советам старых знакомых.

Нежелательно посещение многолюдных собраний, сомнительных увеселительных заведений. Звезды предупреждают Близнецов о приступах раздражительности, острой эмоциональной реакции на самые мелкие недоразумения. Общение с членами семьи поможет вам вернуть душевное равновесие.

Рак

Раки добьются значительных успехов благодаря готовности сотрудничать с самыми разными людьми и умению находить общий язык даже с очень «трудными» особами. Однако будьте бдительны – коллеги наверняка постараются возложить именно на вас ответственность за решение самых сложных проблем. Финансовая ситуация нестабильна, возможны задержки ожидаемых денежных поступлений.

Снижен жизненный потенциал, возможно ощущение эмоционального и физического истощения. Держитесь подальше от людей, общение с которыми лишает вас душевных сил: сегодня вы очень уязвимы и дело может закончиться серьезным недомоганием. Зато общение с теми, кто вам действительно симпатичен, оставит исключительно приятное впечатление.

Лев