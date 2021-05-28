Как сейчас живет обнищавший и голодающий в Лондоне Левин из «Интернов»

Дмитрий Шаракоис наиболее известен по роли Бориса Левина в телесериале «Интерны». Актер отыграл первые два сезона. Потом вернулся в девятом сезоне. В 2018 году он переехал из Москвы в Лондон. Сначала он работал официантом, подрабатывал на стройке. А потом появилась информация, что артист сильно нуждается в деньгах. Мол, 35-летнему актеру приходится голодать, он питается продуктами, у которых истекает срок годности. А на днях стало известно, что мужчина вынужден сдать квартиру в Москве.

Актерская карьера Дмитрия Шаракоиса сложилась не самым лучшим образом. После «Интернов» он снялся в 20 картинах, а потом все бросил и перебрался в Лондон. Но в британской столице дела актера обстоят печально. Он трудится на стройке и питается просрочкой. А иногда и вовсе голодает, воду пьет из-под крана.

На днях стало известно, что Шаракоис выставил объявление об аренде своей московской квартиры. Артист просит за апартаменты, в которых давно не было ремонта, 28 тысяч рублей. Пользователи соцсетей состояние квартиры Дмитрия в Котельниках охарактеризовали как «плачевное». А кто-то даже назвал ее порталом в ад.

Основной заработок Дмитрия – стройка. Он работает маляром с собственными кисточками, формой, респиратором выезжает на объект и выполняет нужные работы. Поначалу Шаракоису давали тяжелейшие и малооплачиваемые объекты. За 8500 рублей (95 евро) покрасить внешние поверхности многоподъездного дома, которые нужно предварительно отшкурить и нанести грунтовку. Потом он стал красить комнаты и потолки в квартирах. За четыре дня можно заработать около 43 тысяч (480 евро) рублей. Если хозяева дружелюбные, они могут разрешить пожить у них бесплатно. Да еще и накормят.

«Часто на меня накатывает депрессия. Когда я больше двух месяцев жил в гостиной у знакомых и работал с утра до вечера, – это был кошмар. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. Было очень тяжело. Тяжело, когда ты всю жизнь начиная с 16 лет актер, а здесь – вахтер», – жаловался мужчина.



