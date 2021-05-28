Пт, 28.05.2021
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Названа идеальная книга для отпуска

Молодая женщина на пляже читает книгу. Чтение книги в отпуске. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В России провели опрос в ходе которого расспросили о книгах, которые с удовольствием можно прочесть в отпуске. В первой тройке предпочтений: произведение Джейн Остин «Гордость и предубеждение», роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и детективы Агаты Кристи, сообщает RG.ru.

Следом идут книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг и роман "Поющие в терновнике" Колин Маккалоу, за которые проголосовали 19,5% и 18,8% опрошенных соответственно, со ссылкой на сервис Mybook пишет ТАСС. Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи пользователей.

Свыше 45% россиян рассказали, что этим летом планируют читать больше обычного. 20% опрошенных собираются перечитывать классику, а 19% - уделить время литературе по саморазвитию. В топе самых популярных книг на этот сезон лидирует роман Фредерика Бакмана «Тревожные люди», за ним следуют «Город женщин» Элизабет Гилберт и «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной.

Опрос показал также изменение читательских привычек. В теплое время года больше читаются детективы, легкая «пляжная» литература и книги, которые поднимают настроение.


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