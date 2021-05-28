Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией

В Москве 5 июня состоится матч сборных по футболу России и Болгарии. Товарищеская игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». В рамках встречи двух национальных команд будет организована целая развлекательная программа.

Так, на мероприятии будет создана специальная зона «Почта сборной», где каждый болельщик сможет оправить открытку с уникальным дизайном в любую точку страны прямо со стадиона. Также любители футбола на специальной автограф сессии смогут сделать памятный снимок с легендами отечественной сборной.

Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия – Болгария.



Билеты на матч – по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr — Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021

Однако самым ярким событием должно стать исполнение гимна перед матчем. Сообщается, что честь представить национальную песню России оказали Филиппу Киркорову. Подобное решение оргкомитета вызвало некоторое недоумение среди болельщиков.

«Как хорошо, что я никуда не иду»; «Он сразу два гимна исполнить тогда должен»; «Вы там с дуба рухнули? Гимн – это святое»; «Почему не Трубач с Моисеевым?»; «А в футбол вы когда научитесь играть?», – прокомментировали известие пользователи.



