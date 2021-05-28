Дава про новую работу на «ДОМе-2»: «Мне неинтересно мнение Бузовой»

Манукян, по его словам, давно мечтал стать частью проекта. И вот его желание наконец сбылось. Наряду со старожилами реалити Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Влад Кадони и Андреем Черкасовым блогер-миллионник будет разбирать конфликтные ситуации участников и помогать им строить отношения. Первый выпуск с участием звезды можно будет увидеть в эфире уже 1 июня.

Я планировал попробовать себя в роли ведущего, потому что очень хотел сделать что-то новое. Мне неинтересно, как на это отреагирует Ольга, не хочу говорить об этом. Для меня «ДОМ-2» в первую очередь работа, за которую я получаю деньги. Не собираюсь отказываться от нее. Для меня это шаг вперед,

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Это «но» я не могу сказать из уважения к своей любви. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать», — заявляла 35-летняя звезда.