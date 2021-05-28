Вас раскрыли! Какие «грешки» присущи разным знакам Зодиака?

Овны

Из-за большого самомнения и амбиций Овнам нравится со всеми и во всем состязаться. Часто это перерастает в одержимость победой, они не верят в то, что главное — это участие. Представителям этого знака Зодиака стоит поучиться умению радоваться жизни и жить моментом.

Тельцы

Как денежному знаку, Тельцам нравится ощущение комфорта. Поэтому они частенько склонны к чревоугодию и гедонизму. Что ж, они готовы признать за собой такую слабость, если взамен смогут спать на шелковых простынях, есть вкусности и наслаждаться любовными играми.

Близнецы

Из-за свойственной знаку Близнецов двойственности его представители бывают двуличными и неискренними. Они готовы безбожно льстить, чтоб добиться своего. И это работает — часто взамен они получают все блага, повышение по карьерной лестнице и солидную прибавку в зарплате.

Раки

Многим Ракам нравится сожительствовать с возлюбленными, не оформляя отношения официально. Впрочем, в наши дни это давно перестало быть чем-то необычным. Единственная проблема состоит в том, что такой порядок вещей может не нравиться их партнерам.

Львы

Львы — королевский знак, им физически необходимо быть в центре внимания, принимать похвалу и всеобщее восхищение. Поэтому рожденные под этим знаком бывают высокомерны и даже самоуверенны. Они не всегда понимают, чем обижают окружающих, когда говорят им то, что думают.

Девы

Девы считают себя умнее других, поэтому окружение часто подвергается критике с их стороны. Но делают это Девы исподтишка, когда их не слышат. В глаза они могут говорить человеку совсем другое.

Весы

Представителям знака Весы слишком нравится отдыхать и расслабляться. Хорошо проводить время — не зазорно, если все важные дела и рабочие вопросы уже решены. Но, увы, у Весов не всегда получается достичь равновесия между разными сферами своей жизни.

Скорпионы

Рожденные под знаком Скорпионов очень страстные и чувственные, им часто приписывают склонность к интрижкам и походам на сторону. Это не так — они для этого слишком горды. Но это не значит, что в голову Скорпиону не приходят мысли об изменах. Однако они не позволяют себе такой слабости — и этому можно только позавидовать.

Стрельцы

Представители Стрельцов часто выступают в роли балагура на вечеринках. Они уверены, что их чувству юмора нет равных. Увы, это не всегда так. И то, что никто об этом тактично не говорит, лишь свидетельствует о том, что Стрельцам везет с окружением.

Козероги

Козероги бывают одержимы деньгами и их зарабатыванием. В итоге они могут превратиться в трудоголиков — не из любви к работе, а из страха лишиться источника дохода. По этой же причине они часто бывают прижимисты, а то и вовсе скупы, пишет «Неприличный гороскоп».

Водолеи

Водолеи часто идут наперекор всему — не соглашаются с чужими утверждениями, у них на все есть свое мнение. Они признают только свой авторитет и очень этим гордятся.

Рыбы