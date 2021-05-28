Формула счастливых отношений: после какого свидания можно вступать в интимную связь?

Гормональные коктейли после интима заставляют нас ощущать романтические чувства, а на таком настрое можно успеть очень много чего сделать: хоть жениться, хоть уйти в монастырь. Если это было самоцелью, то ничего страшного, но если ориентир был на серьезные отношения, то тут могут быть сюрпризы в виде понимания, что вы банально слишком разные. Кроме того, секс делает розовые очки еще розовее, от этого повышается риск не заметить тех недостатков, которые для вас могут быть критичны,