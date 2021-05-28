Формула счастливых отношений: после какого свидания можно вступать в интимную связь?

По словам эксперта, еще 200 лет назад все было относительно регламентировано: вместе жить только после свадьбы, секс — после свадьбы, а свадьба — когда родители решат. Теперь же существует только одно правило — правил нет. И даже герои голливудских фильмов, которые долгое время внушали зрителям, что в интимные отношения можно вступать исключительно после трех свиданий, оказываются теперь со своими суждениями морально устаревшими.
Ни одна из теорий не учитывает цели и желания конкретных людей, ведь кто-то спокойно относится к сексу и готов перейти к интиму сразу, а кому-то надо привыкнуть к человеку; кто-то хочет серьезных отношений, а кто-то таких задач не ставит,
Однако все же существует определенная статистика, согласно которой более счастливыми и крепкими отношениями были, когда с интимом немного ждали. Хотя, конечно, выводы из цифр все же носят лишь рекомендательный характер.
Гормональные коктейли после интима заставляют нас ощущать романтические чувства, а на таком настрое можно успеть очень много чего сделать: хоть жениться, хоть уйти в монастырь. Если это было самоцелью, то ничего страшного, но если ориентир был на серьезные отношения, то тут могут быть сюрпризы в виде понимания, что вы банально слишком разные. Кроме того, секс делает розовые очки еще розовее, от этого повышается риск не заметить тех недостатков, которые для вас могут быть критичны,
По ее словам, некоторые люди связывают интим с накладыванием определенных обязательств и в итоге тянут этот груз вместо того, чтобы просто наслаждаться процессом. Ведь секс пусть и важная часть отношений, но не главная, поэтому ни у одной из сторон не должно быть страхов показаться себе или другому фригидным или же гиперактивным в интимном плане.
Секс на 20-м свидании, через год, после свадьбы или сразу — не существует единой формулы. Если вы готовы переспать с первым встречным и знаете, что не будете винить себя за это, то почему бы и нет! Если вы сами по себе интересные и самодостаточные, тогда никто не станет считать количество свиданий. Нужно самому выводить свою формулу счастья,
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