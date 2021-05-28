«Не откладывайте»: врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса

Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции,

— заявил он в беседе с радио Sputnik.

Некоторые специалисты полагают, что в теплое время года может случиться падение уровня заболеваемости COVID-19, но это никто не может гарантировать. И прошлый год тому показатель. Тогда медики рассчитывали, что вирус уйдет с приходом тепла, но этого не произошло.

Кроме того, есть риск повторного заболевания. Уже сейчас все чаще положительные ПЦР-тесты получают те, кто перенес болезнь в 2020 году, но не прививался, рассчитывая на антитела.

Если выздоровление от коронавируса было около полугода назад, тоже стоит пройти вакцинацию. Тогда риск повторного инфицирования снизится в разы. А шансы на спокойное преодоление постковидного синдрома — наоборот, возрастут.

«У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, „ошметки« от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела “чистят”организм от чужеродных белков коронавируса», — пояснил Болибок.

Получение обоих компонентов препарата от коронавируса позволяет минимизировать последствия перенесенного заболевания.



