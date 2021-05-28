«Не откладывайте»: врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса
Лучше не откладывать до осени прививку от коронавируса, чтобы не заразиться в период отпусков. Об этом рассказал 27 мая аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Лучше не откладывать до осени прививку от коронавируса, чтобы не заразиться в период отпусков. Об этом рассказал 27 мая аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
— заявил он в беседе с радио Sputnik.
Некоторые специалисты полагают, что в теплое время года может случиться падение уровня заболеваемости COVID-19, но это никто не может гарантировать. И прошлый год тому показатель. Тогда медики рассчитывали, что вирус уйдет с приходом тепла, но этого не произошло.
Кроме того, есть риск повторного заболевания. Уже сейчас все чаще положительные ПЦР-тесты получают те, кто перенес болезнь в 2020 году, но не прививался, рассчитывая на антитела.
Если выздоровление от коронавируса было около полугода назад, тоже стоит пройти вакцинацию. Тогда риск повторного инфицирования снизится в разы. А шансы на спокойное преодоление постковидного синдрома — наоборот, возрастут.
«У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, „ошметки« от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела “чистят”организм от чужеродных белков коронавируса», — пояснил Болибок.
Получение обоих компонентов препарата от коронавируса позволяет минимизировать последствия перенесенного заболевания.