Меню для любовников: какие продукты способны повысить тестостерон

Не спешите обращаться к аптечным препаратам. Их применение чревато повышением массы тела. Поддержать уровень тестостерона на нормальном способно сбалансированное питание, в которое просто нужно включить продукты, отвечающие за повышения уровня тестостерона в крови.
1. Яйца
Финские ученые выяснили, что употребление куриных яиц позитивно сказывается на мужском здоровье и способствует повышению тестостерона. А разговоры о вреде холестерина, содержащегося в желтке - страшилка только для тех, кто каждый день ест больше трех яиц, уверен британский диетолог Ким Пирсон.
2. Продукты, содержащие цинк
Дефицит этого микроэлемента в мужском организме может приводить к импотенции. Чтобы этого не произошло, налегайте на моллюски, красное мясо, мясо домашней птицы, фасоль и орехи.
3. Имбирь
Одно из последних исследований установило, что ежедневное употребление имбиря в течение 3 месяцев повышает уровень тестостерона на 17,7%.
4. Продукты с магнием
Магнием богаты фасоль, чечевица, орехи, семена, цельные зерна, зеленые листовые овощи, шоколад. Если магния в организме мало, повышается уровень подкожного жира, который, в свою очередь, подавляет тестостерон.
5. Гранат
Это вообще очень важный для мужского здоровья продукт. Регулярное потребление граната может повысить уровень тестостерона в среднем на 24% . К тому же, гранат помогает предотвратить скопление опухолевых клеток простаты, пишет портал FoodandMood.
6. Продукты с витамином D
Этот витамин – один из главных для мужского здоровья: его наличие в андрогенных железах необходимо для высвобождения тестостерона, а также для защиты от избыточного синтеза эстрогена. Включите в свое меню тунец, сардины, говяжью печень, сельдь — и спите спокойно, тестостерон будет на уровне.
7. Оливковое масло
Ученые доказали, что потребление этого масла способствует увеличению концентрации лютеинизирующего гормона, который стимулирует клетки в яичках к выработке тестостерона.
8. Лук
Брутальные мачо пахнут не французскими духами, они панут луком. И никакое это не «фи», ведь луковый сок увеличивает уровни лютеинизирующего гормона, который является гормоном, ответственным за запуск производства тестостерона в семенниках. Также лук благотворно сказывается на производстве сперматозоидов.
9. Здоровые жиры
В синтезе тестостерона участвует холестерин, поступающий из полезных, здоровых жиров. Поэтому мужчины обязательно должны употреблять в пищу продукты, содержащие жир. Его недостаток в рационе ассоциируется с понижением уровня тестостерона.
А вот каких продуктов вам стоит опасаться, так это кофе, алкоголя и сои, доказано, что они яростно понижают тестостерон.