Меню для любовников: какие продукты способны повысить тестостерон

1. Яйца

Финские ученые выяснили, что употребление куриных яиц позитивно сказывается на мужском здоровье и способствует повышению тестостерона. А разговоры о вреде холестерина, содержащегося в желтке - страшилка только для тех, кто каждый день ест больше трех яиц, уверен британский диетолог Ким Пирсон.

2. Продукты, содержащие цинк

Орехи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Дефицит этого микроэлемента в мужском организме может приводить к импотенции. Чтобы этого не произошло, налегайте на моллюски, красное мясо, мясо домашней птицы, фасоль и орехи.

3. Имбирь

Одно из последних исследований установило, что ежедневное употребление имбиря в течение 3 месяцев повышает уровень тестостерона на 17,7%.

4. Продукты с магнием

Салат с фасолью. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Магнием богаты фасоль, чечевица, орехи, семена, цельные зерна, зеленые листовые овощи, шоколад. Если магния в организме мало, повышается уровень подкожного жира, который, в свою очередь, подавляет тестостерон.

5. Гранат

Это вообще очень важный для мужского здоровья продукт. Регулярное потребление граната может повысить уровень тестостерона в среднем на 24% . К тому же, гранат помогает предотвратить скопление опухолевых клеток простаты, пишет портал FoodandMood.

6. Продукты с витамином D

Сардины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Этот витамин – один из главных для мужского здоровья: его наличие в андрогенных железах необходимо для высвобождения тестостерона, а также для защиты от избыточного синтеза эстрогена. Включите в свое меню тунец, сардины, говяжью печень, сельдь — и спите спокойно, тестостерон будет на уровне.

7. Оливковое масло

Ученые доказали, что потребление этого масла способствует увеличению концентрации лютеинизирующего гормона, который стимулирует клетки в яичках к выработке тестостерона.

8. Лук

Брутальные мачо пахнут не французскими духами, они панут луком. И никакое это не «фи», ведь луковый сок увеличивает уровни лютеинизирующего гормона, который является гормоном, ответственным за запуск производства тестостерона в семенниках. Также лук благотворно сказывается на производстве сперматозоидов.

9. Здоровые жиры

Лосось. Фото иллюстративное. ФОТО: PBA/imago images / allOver

В синтезе тестостерона участвует холестерин, поступающий из полезных, здоровых жиров. Поэтому мужчины обязательно должны употреблять в пищу продукты, содержащие жир. Его недостаток в рационе ассоциируется с понижением уровня тестостерона.

А вот каких продуктов вам стоит опасаться, так это кофе, алкоголя и сои, доказано, что они яростно понижают тестостерон.