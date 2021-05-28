«Он не стареет!» Джаред Лето шокировал поклонников своей внешностью
Американский актер Джаред Лето не меняется из года в год. На съемках нового проекта он в очередной раз удивил фанатов, пишут Дни.ру.
Американский актер Джаред Лето не меняется из года в год. На съемках нового проекта он в очередной раз удивил фанатов, пишут Дни.ру.
Творческий и эпатажный Джаред Лето известен на весь мир не только как актер, но и как солист группы 30 seconds to mars. Подростки считают его своим кумиром, а люди постарше не верят, что он их ровесник. Многие не понимают, в чем секрет его молодости и невероятной энергии.
Сегодня актеру 49 лет, и он не перестает удивлять своей внешностью. Поклонники не узнали Джареда, который снова преобразился для роли в новом сериале компании Apple TV + WeCrashed.
На снимках Лето предстал рядом с актрисой Энн Хэтэуэй, которая в картине играет роль его супруги. Актер был в черной футболке и кедах, в серой толстовке и синих джинсах. На голове у него была простая шапка. Актер сбрил бороду и стал еще моложе внешне. Фанаты удивились, как молодо выглядит Лето, он как будто не меняется уже который год.
– написали фанаты.
Джаред Лето снялся в более чем 25 картинах. Самые громкие – "Реквием по мечте", "Моя так называемая жизнь", "Лоскутное одеяло", "Городские легенды", "Бойцовский клуб" и многие другие.