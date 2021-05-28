Заправская алкашка: полуголую Леди Гагу заподозрили в чрезмерном пьянстве

Знаменитая певица Леди Гага не перестает радовать поклонников своими песнями, а также пикантными фотографиями. На своей странице в Instagram эпатажная исполнительница выложила снимки, на которых она лежит спиной к камере в одном купальнике.

Пост без единой подписи оказался красноречивее многих других публикаций знаменитости: всего за сутки снимки набрали свыше трех миллионов лайков и 30 тысяч комментариев.

Однако среди восхищений и восторгов среди отзывов оказались и откровенные насмешки над певицей. «На грязном тротуаре обмочилась и валяется»; «Это что, ее так с одного бокала подкосило?»; «Как заправская алкашка рухнула у дороги», — написали под фото интернет-тролли в тщетной надежде, что великая Леди Гага обратит на них хоть немного своего внимания.