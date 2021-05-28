«Би-би-си»: ведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Семья умершей рассказала, что у Лизы через неделю после вакцинации начались сильные головные боли. Причиной смерти журналистки стал тромбоз, сообщает The Independent.

В настоящее время следствие начало проверку по факту смерти женщины. Одна из рассматриваемых причин — осложнения после вакцинации.

Латвия, где прививают препаратом AstraZeneca, заняла третье место по уровню заболеваемости в Европе, уступая в антирейтинге Литве и Швеции. Там сейчас самая неблагоприятная эпидситуация.

Ранее сообщалось о существовании связи между тромбозом и лекарством AstraZeneca. Связано такое побочное явление с аденовирусными векторами.



