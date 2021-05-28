Эстонский астролог Ольга Потемкина предсказала начало боевых действий в одной из известных нам стран 6 июня и теплую погоду через месяц

Та же энергия поможет тем, кто выступает с лекциями, ведет вебинары, проводит презентации и совещания.

Близнецы

У вас так много своих личных дел, что на остальное не остается времени. Необходимо стабилизировать бизнес. В этом ваши партнеры не особенно торопятся помогать. Надо разобраться с поездками или командировками, которые могут быть успешными в конце месяца и довольно трудными в начале.

Есть звездная конфигурация, которая указывает на то, что в финансовых вопросах вы склонны руководствоваться в большей степени эмоциями, нежели чем рассудком. Обратившись к своему жизненному и профессиональному опыту, по достоинству оценив свои способности, вы сможете успокоить эмоции и верно стратегически мыслить.

В этой неразберихе вы можете полностью положиться на своего любимого человека. Он протянет руку помощи, когда нужно, останется с вами, какой бы сложной ни была ваша жизненная ситуация.

Раки

Лучше всего вы почувствуете себя в атмосфере открытого и честного сотрудничества, участвуя в мозговом штурме или проводя научные эксперименты. Вам не по сердцу рутина и слишком строгое следование традициям и условностям.

Это настроение довольно сильно чувствуется дома, в семье. Ваша холодность и зацикленность на себе, которую вы, возможно, не осознаете, ясно видна вашим близким, которые хотели бы получить от вас больше внимания и тепла.

Прекрасной идеей для улучшения ситуации будет приятный подарок своим близким или организация праздника, поездки для отдыха, прогулки в красивом месте на лоне природы.

Львы

Вас ждет совместный и очень приятный труд вместе с супругой, мужем и детьми. Это может быть оборудование игровых и спортивных площадок, озеленение, монтаж уличных скульптур, изготовленных собственными руками. Ваши друзья с радостью примут участие в этом веселом и полезном мероприятии.

Если вы ищите любви, то поскорее откройте свое сердце. Ваш любимый человек уже мчится навстречу к вам, чтобы пробудить страсть, кардинально изменить вашу жизнь.

Обратите внимание на распоряжения начальства, как на те, которые были даны ранее и особенно на те, которые сделаны в последнее время. Их стоит выполнить. Ведь ваш руководитель ничего не забывает и обязательно потребует отчет.

Девы

Если вы хотели бы продвинуться по служебной лестнице и готовитесь участвовать в конкурсе на высокую должность, сделайте это во второй половине месяца. В более ранние сроки можно потратить энергию попусту, не достигнуть желаемого.

Бизнесменам стоило бы напомнить, что в деловых отношениях лучше опираться на целесообразность, выгоду и развитие, а не на дружбу, чувство привязанности или родственные узы.