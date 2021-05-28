Эстонский астролог Ольга Потемкина предсказала начало боевых действий в одной из известных нам стран 6 июня и теплую погоду через месяц

Используйте свои дипломатические способности для достижения поставленных целей. Еще одним инструментом для этого является ваш мягкий и в то же время уверенный голос. Никто не сможет устоять против его тембра и ваших математически точных аргументов.
Любовный жар, не убывающий уже достаточное количество времени, не собирается остывать и в будущем. Ваше желание – чтобы он длился вечно. И это прекрасно, так как он помогает проявить ваши творческие, поэтические и прочие способности.
Звезды помогут вам поменять работу на более интересную и высокооплачиваемую. Можно обратить внимание на предприятия фармацевтической промышленности, СПА центры или заводы по изготовлению напитков.
Сила вашей личности такова, что вы всем сердцем, страстно готовы вовлекаться в то, что вас интересует. Будьте осторожны, чтобы не дойти до крайности и перестать учитывать при этом интересы других людей. Стоит научиться с пользой применять личную власть.
Занимаясь делами, коммерческой деятельностью или выполняя свои рабочие обязанности, вы познакомитесь с человеком, который вызовет не только уважение своими профессиональными качествами, но и наполнит сердце нежностью, из которой вырастет любовь, верная и теплая.
Творческий подход к труду и превращение труда в творчество помогут вам увеличить свои доходы, особенно во второй половине месяца.
У вас прекрасное время для того, чтобы купить или продать недвижимость, заняться ремонтом или перестройкой своего жилья. Ваш энтузиазм поддержит партнер, и вместе вы создадите уютный, комфортный и умный дом.
Бизнесменам полезно пересмотреть штатное расписание. Возможно, у вас есть работники, образование и профессиональные качества которых не соответствуют поставленным задачам. Полезным в вашей команде будет ИТ-специалист.
Если вы хотите укрепить ваши романтические отношения и произвести впечатление, то предложите своему любимому человеку провести выходные в спортивном или туристическом стиле. Выбирайте сложный маршрут. Преодоление трудностей и взаимопомощь лучше, чем что-то другое укрепит ваши чувства.
Вы привычно готовы брать на себя двойную и даже тройную ответственность. Это может привести к тому, что под грузом обязательств вы утратите чувство юмора и веселый нрав. При этом ваши соратники готовы высоко ценить ваши качества: осторожность, логику, аналитический склад ума.
Пропадая на работе, вы можете пропустить момент, когда ваш любимый человек заскучает и, отчаявшись побыть хотя бы пару дней с вами наедине, начнет планировать свою жизнь без вашего участия.
Приятной и полезной будет вечеринка вместе с друзьями. В компании вы познакомитесь с интересными людьми, возможно и романтическое увлечение. Также, общаясь, к вам может прийти озарение по поводу нового источника получения доходов.
Вы можете попасть в двойственное трудное положение, когда придется выбирать между радикальными решительными действиями и вашим природным консерватизмом. Чтобы не тратить энергию на бесплодные муки, послушайте звезды – оставайтесь верны своим принципам.
Такая позиция поможет сохранить в семье порядок и относительный мир. Ведь ваши близкие требуют перемен, которые не своевременны и не подкреплены финансовой базой.
Тем более что у вас прекрасные условия для развития нового бизнес-проекта, который принесет хорошие доходы и обеспечит развитие вашей компании.
Не разглашайте ваши планы, какой бы сферы жизни они ни касались. Обязательно найдутся личности, которые захотят извратить ваши слова или воспользоваться вашей откровенностью.
Эта рекомендация касается и вашего любимого человека. Не замышляя ничего плохого, он (она) по неведению передаст информацию конкурентам или недоброжелателям.
Это не охладит ваш общий любовный жар. Вы с удовольствием проведете выходные на природе, испытаете нервы на экстремальном аттракционе, вроде полетов в аэродинамической трубе или займетесь парусным спортом.