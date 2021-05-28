Пт, 28.05.2021
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Эстонский астролог Ольга Потемкина предсказала начало боевых действий в одной из известных нам стран 6 июня и теплую погоду через месяц

Лето. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Одна из главных особенностей месяца заключается в том, что события из прошлого и даже далекого прошлого начнут напоминать о себе все больше и больше. Часты будут контакты с людьми, с которыми вы поссорились или не закончили какое-либо дело, задолжали им либо деньги, либо слова благодарности.

Солнечное кольцевое затмение, которое произойдет десятого июня, закроет коридор затмений и смягчит обстановку во всех сферах жизни.
Ретроградный Меркурий завершит свое попятное движение к 22 июня, вернув на Землю энергию сотрудничества, согласия и понимания, поспособствует дружеской обстановке во время Ивановой ночи. Юпитер, который зайдет в знак Рыб и останется в нем до конца июля, нагреет воды морей и океанов и позаботится, чтобы люди смогли насладиться отдыхом, накупаться и надышаться морским воздухом.

Со второй декады июня Марс продолжит свой путь по знаку Льва, что дает надежду на теплую погоду. Он также позаботится о том, чтобы успешно проходили многочисленные праздники, фестивали, концерты на свежем воздухе, гулянья и прочие мероприятия, по которым мы так соскучились.

Марс позаботится и о том, чтобы сердца проснулись для любви, чтобы захотелось, независимо от возраста, флиртовать, влюбляться, искрить юмором и создавать произведения искусства. Это время уличных музыкантов, циркачей, художников и аниматоров.
Венера в Раке принесет в дома и семьи спокойствие, порядок, благополучие и взаимопонимание между супругами, родителями и детьми.
В финансовой сфере полезна вдумчивая расчетливая политика. Не стоит сорить деньгами и завидовать тем, кто хвалится своими быстрыми и баснословными доходами.
Не приходится ожидать затишья в международной обстановке. Противостояние Марса к Плутону будет тревожить умы и простых граждан и сильных мира сего. Особенно напряженным будет 6 июня, когда уличные протесты (независимо в какой стране они будут происходить) будут жестко пресечены властями. Не исключается и начало или обострение боевых действий в странах со слабым уязвимым руководством.
 
Овны
Постарайтесь ограничить влияние родителей на вашу личную жизнь. Желание все контролировать, давать советы по каждому поводу и даже управлять вашим бытом может привести к серьезным разногласиям с женой или супругом.
Бизнесменам не стоит стремиться сразу воплощать в жизнь новые идеи. Они поначалу могут казаться весьма новаторскими и перспективными, но в последствии могут оказаться просто «мыльным пузырем» или «воздушным замком».
Как бы ни казалось это странным, но именно финансовые трудности могут стать причиной разлада отношений. Самый лучший выход – честно поговорить об этом со своей любимой или сердечным другом.
 
Тельцы
Вам придется решать трудные и многочисленные финансовые вопросы. Первое, что советуют сделать звезды, – проанализировать свою финансовую политику и найти в ней свои крупные ошибки и просчеты. Второе – не слушать советов друзей. Они скорее всего дадут рекомендации, которые заведут вас в еще более глубокий тупик. Только родители смогут вам помочь, чтобы вы начали выходить из кризиса.
Для студентов и выпускников школ звезды приготовили поле удачи и поддержки, что поможет выдержать все испытания, показать хорошие знания и получить высокие баллы.
Та же энергия поможет тем, кто выступает с лекциями, ведет вебинары, проводит презентации и совещания.
 
Близнецы
У вас так много своих личных дел, что на остальное не остается времени. Необходимо стабилизировать бизнес. В этом ваши партнеры не особенно торопятся помогать. Надо разобраться с поездками или командировками, которые могут быть успешными в конце месяца и довольно трудными в начале.
Есть звездная конфигурация, которая указывает на то, что в финансовых вопросах вы склонны руководствоваться в большей степени эмоциями, нежели чем рассудком. Обратившись к своему жизненному и профессиональному опыту, по достоинству оценив свои способности, вы сможете успокоить эмоции и верно стратегически мыслить.
В этой неразберихе вы можете полностью положиться на своего любимого человека. Он протянет руку помощи, когда нужно, останется с вами, какой бы сложной ни была ваша жизненная ситуация.
 
Раки
Лучше всего вы почувствуете себя в атмосфере открытого и честного сотрудничества, участвуя в мозговом штурме или проводя научные эксперименты. Вам не по сердцу рутина и слишком строгое следование традициям и условностям.
Это настроение довольно сильно чувствуется дома, в семье. Ваша холодность и зацикленность на себе, которую вы, возможно, не осознаете, ясно видна вашим близким, которые хотели бы получить от вас больше внимания и тепла.
Прекрасной идеей для улучшения ситуации будет приятный подарок своим близким или организация праздника, поездки для отдыха, прогулки в красивом месте на лоне природы.
 
Львы
Вас ждет совместный и очень приятный труд вместе с супругой, мужем и детьми. Это может быть оборудование игровых и спортивных площадок, озеленение, монтаж уличных скульптур, изготовленных собственными руками. Ваши друзья с радостью примут участие в этом веселом и полезном мероприятии.
Если вы ищите любви, то поскорее откройте свое сердце. Ваш любимый человек уже мчится навстречу к вам, чтобы пробудить страсть, кардинально изменить вашу жизнь.
Обратите внимание на распоряжения начальства, как на те, которые были даны ранее и особенно на те, которые сделаны в последнее время. Их стоит выполнить. Ведь ваш руководитель ничего не забывает и обязательно потребует отчет.
 
Девы
Если вы хотели бы продвинуться по служебной лестнице и готовитесь участвовать в конкурсе на высокую должность, сделайте это во второй половине месяца. В более ранние сроки можно потратить энергию попусту, не достигнуть желаемого.
Бизнесменам стоило бы напомнить, что в деловых отношениях лучше опираться на целесообразность, выгоду и развитие, а не на дружбу, чувство привязанности или родственные узы.
Если вы планируете сделку с недвижимостью, то доверьте ее подготовку своему партнеру. Это освободит вам время для других важных дел, а партнер выполнит эту работу гораздо качественнее и быстрее, чем вы.
 
Весы
Используйте свои дипломатические способности для достижения поставленных целей. Еще одним инструментом для этого является ваш мягкий и в то же время уверенный голос. Никто не сможет устоять против его тембра и ваших математически точных аргументов.
Любовный жар, не убывающий уже достаточное количество времени, не собирается остывать и в будущем. Ваше желание – чтобы он длился вечно. И это прекрасно, так как он помогает проявить ваши творческие, поэтические и прочие способности.
Звезды помогут вам поменять работу на более интересную и высокооплачиваемую. Можно обратить внимание на предприятия фармацевтической промышленности, СПА центры или заводы по изготовлению напитков.
 
Скорпионы
Сила вашей личности такова, что вы всем сердцем, страстно готовы вовлекаться в то, что вас интересует. Будьте осторожны, чтобы не дойти до крайности и перестать учитывать при этом интересы других людей. Стоит научиться с пользой применять личную власть.
Занимаясь делами, коммерческой деятельностью или выполняя свои рабочие обязанности, вы познакомитесь с человеком, который вызовет не только уважение своими профессиональными качествами, но и наполнит сердце нежностью, из которой вырастет любовь, верная и теплая.
Творческий подход к труду и превращение труда в творчество помогут вам увеличить свои доходы, особенно во второй половине месяца.
 
Стрельцы
У вас прекрасное время для того, чтобы купить или продать недвижимость, заняться ремонтом или перестройкой своего жилья. Ваш энтузиазм поддержит партнер, и вместе вы создадите уютный, комфортный и умный дом.
Бизнесменам полезно пересмотреть штатное расписание. Возможно, у вас есть работники, образование и профессиональные качества которых не соответствуют поставленным задачам. Полезным в вашей команде будет ИТ-специалист.
Если вы хотите укрепить ваши романтические отношения и произвести впечатление, то предложите своему любимому человеку провести выходные в спортивном или туристическом стиле. Выбирайте сложный маршрут. Преодоление трудностей и взаимопомощь лучше, чем что-то другое укрепит ваши чувства.
 
Козероги
Вы привычно готовы брать на себя двойную и даже тройную ответственность. Это может привести к тому, что под грузом обязательств вы утратите чувство юмора и веселый нрав. При этом ваши соратники готовы высоко ценить ваши качества: осторожность, логику, аналитический склад ума.
Пропадая на работе, вы можете пропустить момент, когда ваш любимый человек заскучает и, отчаявшись побыть хотя бы пару дней с вами наедине, начнет планировать свою жизнь без вашего участия.
Приятной и полезной будет вечеринка вместе с друзьями. В компании вы познакомитесь с интересными людьми, возможно и романтическое увлечение. Также, общаясь, к вам может прийти озарение по поводу нового источника получения доходов.
 
Водолеи
Вы можете попасть в двойственное трудное положение, когда придется выбирать между радикальными решительными действиями и вашим природным консерватизмом. Чтобы не тратить энергию на бесплодные муки, послушайте звезды – оставайтесь верны своим принципам.
Такая позиция поможет сохранить в семье порядок и относительный мир. Ведь ваши близкие требуют перемен, которые не своевременны и не подкреплены финансовой базой.
Тем более что у вас прекрасные условия для развития нового бизнес-проекта, который принесет хорошие доходы и обеспечит развитие вашей компании.
 
Рыбы
Не разглашайте ваши планы, какой бы сферы жизни они ни касались. Обязательно найдутся личности, которые захотят извратить ваши слова или воспользоваться вашей откровенностью.
Эта рекомендация касается и вашего любимого человека. Не замышляя ничего плохого, он (она) по неведению передаст информацию конкурентам или недоброжелателям.
Это не охладит ваш общий любовный жар. Вы с удовольствием проведете выходные на природе, испытаете нервы на экстремальном аттракционе, вроде полетов в аэродинамической трубе или займетесь парусным спортом.
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