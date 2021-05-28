Не только чипсы и наггетсы: эксперт назвала фастфуд, убивающий организм

Причина в том, что фастфуд оказывает негативное влияние на микрофлору кишечника, которая защищает человека от патогенных микроорганизмов. Нутрициолог Мария Нечаева в интервью «МИР 24» назвала самые вредные продукты фастфуда и рассказала, чем их можно заменить.

Чебуреки, беляши, наггетсы

Из-за высокого содержания жиров и крахмала эти продукты разрушают иммунитет и сосуды, приводят к гастриту и ожирению. «На первом месте в моем рейтинге в номинации «Прощай, иммунитет, здоровые сосуды, здравствуй, гастрит и ожирение!» – корн-доги, чебуреки, беляши и наггетсы. Они вычеркнуты из списка друзей по причине переизбытка жиров и крахмала», – говорит Нечаева.

Эксперт добавила, что заменить этот фастфуд можно стейком с овощами на гриле. «Можно, например, приготовить тот же фарш, но не обжаривать во фритюре, а завернуть в тонкий лаваш с добавлением сочных овощей и зелени», – советует Нечаева.

Лимонад и кофе с сиропами

Любимые многими газированные и кофейные напитки с сиропами также необходимо исключить из рациона. Они провоцируют развитие сахарного диабета и даже обострение хронических грибковых заболеваний.

«Рекомендую отдать предпочтение кофе без сахара и сиропов, употреблять достаточное количество минеральной воды без газа в течение дня. Можно приготовить домашний лимонад: это слабогазированная минеральная вода с долькой лимона или апельсина, можно добавить ягоды или мяту», – рассказывает специалист по питанию.

Чипсы и сухарики

Любимые многими снеки провоцируют воспалительные процессы в организме, аллергии и кожные заболевания.

«Они обычно содержат переизбыток жиров и вредных добавок, которые провоцируют воспалительные процессы в организме, особенно часто такие обострения возникают при аллергических и кожных заболеваниях. Предлагаю дома готовить свои сухарики и чипсы из овощей и фруктов, а также иметь под рукой микс из орехов и сухофруктов», – комментирует Нечаева.

Пирожные с кремом и мороженое

Сладкие лакомства сдержат слишком много сахара и ненасыщенных жиров. Если у вас не получается отказаться от сладкого, лучше заменить мороженое и пирожное на безе или зефир.

«Вычеркиваем из-за содержания сахара и ненасыщенных жиров. Их там точно больше 10 г. Если сложно отказаться от мороженого совсем, то стоит просто сократить количество до одного шарика один-два раза в неделю, а пирожные выбирать менее калорийные или заменить на безе, зефир, низкокалорийную пастилу. В этом случае придется запланировать прогулку, чтобы сжечь лишние калории», – отмечает эксперт.

Бургеры

И, конечно же, рейтинг вредного фастфуда замыкают бургеры. В данном случае речь идет о полуфабрикатах длительного хранения. «Я ничего не имею против бургера из свежеобжаренной на сковороде-гриль котлеты из говядины с добавлением зелени, помидорчика, упакованной в свеженькую булочку, которая была приготовлена из цельнозерновой муки. А еще лучше, если это хлеб на закваске», – заключила Нечаева.