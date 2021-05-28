Анна Заворотнюк: «Из-за страшной болезни мамы я сама лечилась больше полутора лет»

Вот уже второй год все переживают за Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым недугом. Сложнее всего в данной ситуации пришлось родственникам актрисы, которые столкнулись с колоссальными давлением. Ежедневно им задавали вопросы о состоянии Анастасии, на которые даже самые близкие не знали ответов.

Для дочери Анастасии последние два года стали настоящим адом. Девушка призналась, что она и раньше испытывала психологические проблемы из-за излишнего самоконтроля. Однако после всей этой ситуация ее состояние значительно ухудшилось. «Страшная болезнь мамы окончательно перевернула мою жизнь вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением», — поделилась Анна.

Сейчас наследница Заворотнюк уже не испытывает таких серьезных психологических проблем. Именно поэтому она хочет помочь тем, кто оказался в схожей жизненной ситуации.

«Когда-нибудь я обязательно найду в себе силы рассказать свою историю. Я узнала, что такое настоящая депрессия, и как важно любить жизнь. Сейчас я безмерно благодарна людям, которые буквально вытащили меня с самого дна. Если в вашей жизни есть хотя бы один такой человек, то вам очень повезло», — заключила дочь Заворотнюк.