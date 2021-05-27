Артисты Эстонии, присылайте ваши песни: лучшие прозвучат в праздничном эфире портала Limon

2 июня в 10 утра в прямом эфире порталов Limon, Rus.Postimees и на странице https://www.facebook.com/limonest начнется праздничный «Марафон желаний», который продлится весь рабочий день - до 18:00. В эфир можно будет дозваниваться по бесплатному и уже давно знакомому многим читателям и зрителям номеру: 630 70 73. Программу проведут попеременно все звездные репортеры издания, в эфире вас ждут: Лиана Турпакова, Влада Лаевалинд, Эдгар Гергель, Виктор Любарец, Светлана Карабут, Ангелина Богуцкая, Виктория Жигулина, а также наш летний репортер Марк Ефимов. Надеемся, что по телефону к нам присоединится и Ксения Васильева с репортажем из Турции.

В течение «Марафона желаний» мы будем общаться с нашими читателями по телефону и принимать письма в Facebook и по электронной почте: info@limon.ee, принимать поздравления и передавать приветы, а также за время эфира будет разыграно по меньшей мере 10 различных крутых призов от наших спонсоров и портала Limon. Слушай программу внимательно и после призыва ведущих дозванивайся в прямой эфир и выбирай для себя один из десяти подарков!

Портал Limon.ee все эти годы поддерживает местных артистов, поэтому в нашем праздничном эфире мы хотим играть музыку местных исполнителей. Если вы хотите, чтобы ваши песни прозвучали в нашем праздничном эфире, присылайте до 5 песен в формате .mp3 до 1 июня включительно на адрес: edgar.gergel@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите: 10 лет! Не забудьте написать название вашего коллектива и рассказать парой фраз о своем творчестве.

Лучшие песни прозвучат в праздничном эфире 2 июня с 10:00 до 18:00. Следите за программой и скорее отправляйте ваши песни.

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