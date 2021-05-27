Почему прививки делают в плечо?

​Профессиональная медсестра и мать двоих любопытных детей Либия Ричардс наконец-то внесла ясность, ответив на этот вопрос в издании The Conversation.

Стоит сразу отметить, что большинство вакцин (но не все) вводят в мышцу. Это называется внутримышечной инъекцией. Некоторые вакцины, например ротавирусную, вводят пациенту перорально. Другие вакцины вводят под кожу. Однако большинство вакцин пациент получает внутримышечно RUS.TVNET.lv.

Почему мышцы так важны, а место инъекции имеет значение? Кроме того, почему прививку делают, как правило, в дельтовидную мышцу плеча?

Мышцы содержат клетки иммунной системы

Мышцы - лучшее место для введения вакцины, потому что мышечная ткань содержит важные клетки иммунной системы. Эти клетки распознают антиген, или небольшую частицу вируса или бактерии, которая вызывает иммунный ответ. Однако в случае с прививкой против Covid-19 для того, чтобы в организме вырабатывались антигены, скорее, передается информация, а не сам вирус. Клетки иммунной системы в мышцах собирают эти антигены и доставляют их в лимфатические узлы.

Инъекция вакцины в мышцу заставляет ее оставаться на месте, позволяя клеткам иммунной системы предупредить другие клетки иммунной системы и начать работу.

Как только клетки иммунной системы в мышце распознают вакцину, они доставляют антигены по лимфатическим путям, по которым они попадают в лимфатические узлы. Лимфатические узлы - одна из ключевых частей иммунной системы. Они содержат еще больше клеток иммунной системы, которые распознают антигены и запускают иммунный процесс, в ходе которого образуются антитела.

Лимфатические узлы обычно расположены рядом с местами введения вакцины. Например, многие вакцины вводятся в плечо, потому что неподалеку - в подмышечной впадине - расположены лимфатические узлы.

Мышцы локализуют реакцию на вакцину

Мышечная ткань имеет также тенденцию локализовать реакцию на вакцину, поэтому инъекция в плечо может вызвать локальное воспаление или боль в месте инъекции.

Когда вакцины вводятся в жировую ткань, увеличивается риск воспаления и дискомфорта, потому что жировая ткань плохо снабжается кровью. В результате некоторые компоненты вакцины плохо всасываются.

Еще один определяющий фактор при выборе места вакцинации - размер мышц. Взрослым и детям старше 3 лет вакцина вводится в плечо. Детям младшего возраста вакцина вводится в верхнюю часть бедра, потому что мышцы плеча меньше и развиты не полностью.