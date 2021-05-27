Чт, 27.05.2021
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Дрифт по-эстонски: любители скорости посетили спортивное мероприятие

Сегодня в ралли-парке Laitse прошла сходка дрифтеров. На месте можно было покататься и подрифтовать.

Чемпион Эстонии и Балтии 2019 года Михкель-Норман Тултс представил автомобиль для дрифта, которого до этого не было в Эстонии.

Также на мероприятии присутствовали водители, занявшие второе и третье место в соревнованиях по уличному стилю Карель Пийроя и Рагнар Вийнапуу.

Смотрите фото!

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