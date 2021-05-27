Дрифт по-эстонски: любители скорости посетили спортивное мероприятие
Сегодня в ралли-парке Laitse прошла сходка дрифтеров. На месте можно было покататься и подрифтовать.
Сегодня в ралли-парке Laitse прошла сходка дрифтеров. На месте можно было покататься и подрифтовать.
Чемпион Эстонии и Балтии 2019 года Михкель-Норман Тултс представил автомобиль для дрифта, которого до этого не было в Эстонии.
Также на мероприятии присутствовали водители, занявшие второе и третье место в соревнованиях по уличному стилю Карель Пийроя и Рагнар Вийнапуу.
Смотрите фото!