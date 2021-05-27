Эстонская звезда OnlyFans берет паузу: нагие фото и порно - не мой стиль

Мэрилин признается, что не хочет делать ничего оскорбительного для нее. «Чем популярнее становится OnlyFans, тем больше появляется фотографий обнаженной натуры и порно. Это выбор и решение каждого, но лично для меня - это не мой стиль», - делится она в своих Instagram сторис, передает Uudised.tv3.ee .

«Многие писали и спрашивали, с чего начать и нужно ли им делать обнаженные фотографии, потому что иначе, может быть, никто не станет покупать контент. Это печально читать, потому что никто не должен делать то, чего ему не хочется. Не заставляйте себя чувствовать себя некомфортно. Не продавайте себя дешево», - добавляет Мерилин.