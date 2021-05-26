Между участниками «Евровидения» возникли чувства

Представитель Норвегии Андреас Хёукеланн (Tix) разместил в Instagram видео, в котором рассказал, как началась история любви между ним и азербайджанской исполнительницей Самирой Эфенди, пишет RUS.TVNET.lv.

Все началось с того, что во время интервью Андреаса на фоне проходила репетиция Самиры. Он стал подпевать под песню девушки и признался, что ему очень нравится.

На следующий день Андреас посвятил Эфенди песню Ja Ja Ding Dong из фильма Netflix о "Евровидении". Не дожидаясь реакции представительницы Азербайджана, он сделал еще один романтический жест - исполнил песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight.

Самира отреагировала и сняла видеоролик, в котором посвятила Андреасу песню. Они обменялись подарками. Представитель Норвегии получил плакат и возможность пойти на обед с Самирой в Баку или во время гранд-финала. Эфенди же получила букет цветов, шоколадные конфеты и письмо с надписью: "Мое сердце принадлежит тебе".

Фанаты отреагировали рисунками и мемами.

"Теперь я понимаю, что это серьезно. Я знаю, что для кого-то это выглядит как шутка, но для меня все по-настоящему", - говорит артист на видео.

Из-за ограничений в связи с пандемией Covid-19 участникам было запрещено встречаться. Андреас и Самира впервые увидели друг друга на церемонии открытия конкурса и очень быстро договорились о свидании.

На видео заметно, как они выражают друг другу чувства, делятся подарками и вместе проводят время во время большого финала.