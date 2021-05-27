Взаимосвязь плоскостопия и близорукости определил врач

Как объяснил врач, проблема расфокусировки взгляда возникает при ненастроенных, ненакачанных и слабых мышцах глаза. Такой же принцип с патологиями, связанными со стопами. Слабые стопы, слабые мышцы и связки стоп провоцируют плоскостопие.

Алексутов уточнил, что если у пациента обнаружена близорукость, то с определенной долей вероятности можно сказать, что у него есть и заболевание стопы. Кроме того, предрасположенность к развитию слабости мышечно-связочного аппарата передается по наследству.

«Если у родителей или ближайших родственников близорукость, то у ребенка точно так же развивается близорукость. То же самое с заболеваниями ног – прямая корреляция с родителями. Если даже у кого-то одного из родителей есть плоскостопие, то зачастую у ребенка это тоже проявляется. Если слабость мышечно-связочная врожденная, то она проявляется как на глазах, так и на стопах», – пояснил педиатр.