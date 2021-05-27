СМИ: Элджея поймали пьяным за рулем. Артист пытался дать солидную взятку

СМИ сообщают, что музыканта задержали на проспекте Маршала Жукова в Москве. Инспекторам поведение Узенюка показалось странным. Артист «невнятно разговаривал, и от него пахло алкоголем», пишет RUS.TVNET.lv.

Издание «Комсомольская правда» указывает, что Элджея якобы ловили несколько экипажей. Погоня была на «бешеной скорости» и завершилась тем, что полицейские догнали рэпера. В итоге он припарковал свой спорткар BMW i8 на обочине. От медосвидетельствования Элджей отказался, и на него составили административный протокол.

Издание «Комсомольская правда» сообщило, что Узенюк пытался дать взятку полицейским. Журналисты также сообщили, что на пассажирском сиденье была супруга артиста - блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

Пара направлялась из клуба в свой загородный коттедж. После составления протокола машину рэпера должны были отправить на штрафстоянку, но Элджей предложил 300 тысяч рублей (3,3 тысячи евро), чтобы уладить вопрос. Позднее сумма взятки увеличилась еще на 200 тысяч (2,2 тысячи евро). В конечном итоге рэпер якобы был готов дать полицейским 700 тысяч рублей (7,8 тысячи евро).