Собчак поддержала обвиненную в связях с Кремлем Manizha

«Тут я полностью на стороне Manizha. Просто помню, как писалась колонка-донос [в Wonderzine] о том, что я расистка», — отметила Собчак. Она пояснила, что имеет подозрения о недостаточных основаниях для материала, как уже было в прошлом.

В пример блогер привела материал «"Не дождетесь": Что не так с шутками Ксении Собчак», который вышел 17 июня 2020 года за авторством главреда издания Юлии Таратуты, которая также была автором колонки про Manizha. Собчак посетовала на то, что главный редактор издания построила колонку на выводах, сделанных после просмотра YouTube-шоу Comment Out с ее участием. Позже Таратута опубликовала личное СМС-сообщение от Собчак, которое, по выражению ведущей, было преподнесено как угроза, передает Lenta.ru.

Manizha заявила о намерении обратиться в суд с иском к Wonderzine в ночь на 27 мая в Instagram. Она заверила в наличии «доказательств, которые опровергнут фейки» о ее покровительстве во власти и связях с Кремлем.