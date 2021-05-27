«Аквариум» отдал «Дань» Виктору Цою, Майку Науменко и Петру Мамонову

Борис Гребенщиков характеризует этот альбом как самый протяженный по времени создания диск «Аквариума». Кавер-версии для «Дани» начали записываться с 90-х годов прошлого века, а одной из первых стала «Я хочу быть с тобой», сделанная для трибьюта «Наутилусу Помпилиусу» «Отчет за десять лет» (1993). Всего в альбом вошли семь песен Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и группы «ХЗ». Все он были уже обнародованы ранее в рамках разных проектов и в виде отдельных синглов, сообщает InterMedia.