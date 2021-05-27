«Аквариум» отдал «Дань» Виктору Цою, Майку Науменко и Петру Мамонову
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань», состоящий из интерпретаций песен известных русских рокеров, 27 мая 2021 года.
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань», состоящий из интерпретаций песен известных русских рокеров, 27 мая 2021 года.
Борис Гребенщиков характеризует этот альбом как самый протяженный по времени создания диск «Аквариума». Кавер-версии для «Дани» начали записываться с 90-х годов прошлого века, а одной из первых стала «Я хочу быть с тобой», сделанная для трибьюта «Наутилусу Помпилиусу» «Отчет за десять лет» (1993). Всего в альбом вошли семь песен Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и группы «ХЗ». Все он были уже обнародованы ранее в рамках разных проектов и в виде отдельных синглов, сообщает InterMedia.
- Мы собрали эти песни вместе, выбрали из них те, из которых получается какое-то интересное полотно, - поясняет Борис Гребенщиков.
Послушать альбом целиком можно на сайте благотворительного фонда «МойМио», внеся пожертвование.