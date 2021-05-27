«Пелагея была в шоке»: бывший муж певицы назначил дату новой свадьбы

Во время майских праздников Иван съездил в родной город избранницы — Нижневартовск, и там, в кругу семьи подарил девушке обручальное кольцо и сделал предложение руки и сердца.

Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе,

— рассказал изданию источник.

По данным издания, торжество хоккеисту может обойтись в 50 миллионов рублей (почти 560 тысяч евро) — только декор, флористика и аренда банкетного зала будет стоить десять миллионов рублей (более 110 тысяч евро), наряд невесты — от семи до 14 миллионов рублей (75 - 155 тысяч евро). На банкет пара может пригласить не менее 300 человек.