Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за обвинений в подкупе
Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за клеветы. Об этом певица рассказала в своем Instagram.
Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за клеветы. Об этом певица рассказала в своем Instagram.
В материале журнала упоминается информация о возможном «покровительстве» исполнительницы со стороны администрации президента из-за инвестиций в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане. «Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — написала Манижа в Instagram. Она отметила, что журналистка не проверяет свои источники.
Манижа заявила, что с удовольствием посмотрит на подтверждение информации, которую Wonderzine опубликовал в своей колонке. «Разочарована в издании, в которое верила очень много лет. Бесконечно жаль. Клевета не останется безнаказанной», — подытожила певица.
Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», заняла девятое место, сообщало ранее RT. Исполненная Манижей песня «Russian Woman» («Русская женщина») ранее подверглась жесткой критике в России, а саму певицу затравили в соцсетях, пишет URA.RU.