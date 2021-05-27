Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за обвинений в подкупе

В материале журнала упоминается информация о возможном «покровительстве» исполнительницы со стороны администрации президента из-за инвестиций в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане. «Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — написала Манижа в Instagram. Она отметила, что журналистка не проверяет свои источники.