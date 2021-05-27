20 лет спустя: Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в университете, где познакомились и влюбились друг в друга

Вчера утром они побывали на пляже Вест-Сэндс, где вместе приняли участие в соревнованиях на сухопутных яхтах, а потом переоделись в более официальные наряды и нанесли визит в Сент-Эндрюсский университет — именно здесь они 20 лет назад познакомились и влюбились друг в друга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

В ворота любимого университета принц Уильям и Кейт Миддлтон вошли под проливной дождь, однако даже промозглая погода не смогла испортить им настроения. По дороге до главного здания супруги без конца улыбались и обменивались теплыми воспоминаниями, связанными с этим местом.

В Сент-Эндрюсском университете они пообщались с преподавателями и студентами, которые сейчас изучают географию и историю искусств. Они поделились своим опытом обучения в университете, а также расспросили ребят о том, как те поддерживали друг друга во время непростого периода пандемии коронавируса. В завершение встречи Уильям и Кейт по традиции посадили на территории университета дерево, которое теперь будет напоминать ученикам о знаменитых выпускниках.

Кейт Миддлтон и принц Уильям ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон обучались в Сент-Эндрюсском университете с 2001 по 2005 год. Недавно одна из бывших однокурсниц супругов вспомнила, что химия между Кейт и Уильямом чувствовалась чуть ли не с первого дня их знакомства.

Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу. Оглядываясь назад, я вспоминаю все эти незначительные моменты, но именно благодаря им я тогда и подумала, что у них действительно может что-то получиться,