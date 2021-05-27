Процедуры, которые стоматологи сами себе не делают и другим не советуют

Интернет сейчас переполнен советами по отбеливанию зубов в домашних условиях, и стоматологи с опасением читают некоторые из них.

Отбеливание зубов содой, активированным углем, куркумой и прочими абразивами

Ничего, кроме вреда, ваши зубы не получат. Все абразивы просто сцарапывают верхний слой эмали, создавая временную и обманчивую белизну. После использования таких методов эмаль становится более уязвимой, появляется повышенная чувствительность. Эффект такого отбеливания проходит за пару дней, оставляя проблемы, которые в дальнейшем нужно будет решать. Отдайте предпочтение натуральным ферментам, например, ананас или папайя. Эффект будет слабым по сравнению с ламповым отбеливанием, но хотя бы безопасным.

Говоря об отбеливании лампой, я бы не стала отбеливать зубы предыдущей версией системы Zoom 3. Исследования показали, что во время такого отбеливания реагирует пульпа зуба, что в дальнейшем может привести к осложнениям. Выбирайте для этой процедуры лампу последнего поколения — Zoom 4.

Также я рекомендую всем избегать отбеливания в салонах красоты или в торговых центрах, не имеющих медицинской лицензии на стоматологию. Это может привести к необратимым последствиям. Мостовидные протезы

Раньше их широко применяли в стоматологии, чтобы заменить утраченные зубы. Я категорически против такого метода лечения сегодня. При постановке мостовидного протеза вся нагрузка распределяется на опорные зубы, которые со временем просто не выдерживают и их приходится удалять. Мосты удлиняются, нагрузка на следующие опорные зубы увеличивается. Пациент не успеет оглянуться, как останется без зубов вовсе.

На дворе 21 век, и сегодня отлично применяются имплантаты. Отсутствует зуб, на его место устанавливается имплантат, который полностью берет на себя нагрузку отсутствующего зуба, и пациент здоров и счастлив.

Металлокерамические и штампованные коронки

Тоже прошлый век. Хочется верить, что штампованные больше совсем не применяют, так как ни о каком анатомическом восстановлении зуба с ее помощью, кроме как условном, говорить не приходится. Штампованная коронка представляет из себя колпачок, примерно подогнанный к анатомической форме зуба. Часто зубы под такими коронками просто сгнивают из-за отсутствия герметичности и попадания слюны под коронку.

Металлокерамическая коронка плоха тем, что в ее состав входит металл, поверх которого наносится керамика. Соответственно, такая коронка очень объемная и требует большего сшлифовывания здоровых тканей зуба. А наша задача — сохранить как можно больше объема собственного зуба. Далее, десны не любят металл, в этой области развивается локальное воспаление, образуются зубо-десневые карманы. Да и с металлокерамикой об эстетике говорить не приходится, десна в области такого зуба выглядит синюшной.

Отдавайте предпочтения безметалловым конструкциям. Зубы прослужат гораздо дольше и целее будут.

Герметизация фиссур

Эту процедуру очень любят в детских поликлиниках и делают ее всем без разбора. Я же с опасением отношусь к этой «простой», на первый взгляд, манипуляции. В двух словах, герметизация фиссур — это заполнение герметиком естественных щелей (фиссур) зубов.

Фиссура — это важнейшее анатомическое образование на поверхности зуба, задуманное природой не просто так. Это, своего рода, гидравлическая разгрузка жевательных бугров.

Когда мы разжевываем пищу, образуется пищевой комок. Соприкосновение с поверхностью зуба очень плотное. По фиссурам как раз идет выход пищевого комка. Таким образом, фиссура разгружает давление на поверхность зуба. А если фиссура залита композитом, в этой области создается гидравлический пресс. И, зачастую, уже к 14 годам у детей с герметизированными в раннем возрасте фиссурами мы можем наблюдать патологическую стираемость эмали. Это, в свою очередь, приводит к патологии прикуса, со всеми вытекающими последствиями.