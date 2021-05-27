В деле Ефремова новый поворот: курьер мог выжить, если бы был пристегнут

Дело в том, что на апелляции не были приняты во внимание важные доказательства, собранные защитниками Ефремова — Петром Хархориным и Романом Филипповым. Вину артиста в аварии уже никто не отрицал... Однако, как выяснилось, погибший курьер Сергей Захаров вместо ремня безопасности использовал заглушку (чтобы система не пищала): а будь он пристегнут, то с большой долей вероятности остался бы жив. И тогда события разворачивались бы для всех совершенно иначе.

«Да, работа курьера, безусловно, связана с тем, что нужно постоянно выходить из машины: пристегиваться и отстегиваться, казалось бы, нет смысла. Но, в данном случае, произошло то стечение обстоятельств, при котором водитель, к сожалению, не позаботился должным образом о своей безопасности, — комментирует «СтарХиту» представитель Ефремова Петр Хархорин. — В момент столкновения тело Захарова с огромной силой бросило на руль и рулевую колонку. Он ее согнул и сломал, а руль деформировал так, что он из круга превратился в треугольник. Во многом именно из-за этого полученные в ДТП травмы оказались смертельными. Если бы водитель был пристегнут, ремень удержал бы и спас».

В Мосгорсуде со стороны защиты выступал медэксперт с многолетним стажем, согласно ее выводам повреждения на грудной клетке погибшего совпали с рулем и рулевой колонкой. К ходатайству были приложены два десятка фотографий из машины курьера, на них видна и та самая заглушка. Однако судья не придала значения новым фактам.