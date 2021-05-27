Снимок обнаженной жены Диброва произвел фурор в Сети

61-летний Дмитрий Дибров и его прекрасная жена Полина уже много лет не дают покоя хейтерам, которым всегда было трудно поверить в гармоничные отношения, установившиеся между супругами. Правда, со временем ведущему шоу «Кто хочет стать миллионером?» и его супруге все реже приходится читать о себе откровенные гадости в прессе. Да и вообще, можно ли перемывать косточки семье, в которой подрастают сразу трое наследников?

Сегодня, 26 мая, младшему сыну Дибровых — Илье — исполнилось шесть лет. По этому случаю на странице Полины Дибровой в Instagram появился архивный снимок. На фото будущая мама, находящая в предвкушении рождения малыша, нежно прижимает к своему обнаженному телу старших сыновей. Снимок, на котором прекрасная жена ведущего предстала обнаженной, приятно удивил и растрогал ее подписчиков, оценивших важность продемонстрированного многодетной мамой интимного момента. «Притаилась, жду. Скоро Илюшка на свет появится. Сегодня особенный день ... А завтра Илюшке 6», — написала гордая мама именинника.