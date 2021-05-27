С медалями и дипломами: новое фото подросшего сына Евгения Миронова

Вокруг личной жизни Евгения Миронова ходит много слухов. Актер долгое время скрывал сына от любопытных глаз. Лишь два года назад стало известно, что Петя появился на свет благодаря суррогатной маме. С воспитанием мальчика актеру помогает мама Тамара Петровна, которая до сих пор переживает, что сын не может найти себе достойную спутницу жизни.

«Приставала к нему: «Вот умру, и куда ты пойдешь? В холодные стены? Почему ты никак себе половинку не найдешь?!» Он отвечал: «Мам, те, кто нашел себе половинку, давно уже развелись. У меня так мало свободного времени, что я бы не смог сделать счастливой свою семью». И все же до конца он никак не мог меня убедить. Но однажды сын сказал то, что я поняла: «Я послан Богом на Землю только для того, чтобы заниматься искусством», — рассказывала как-то мать Миронова в интервью «ЭГ».