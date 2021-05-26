Ср, 26.05.2021
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Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, получив совместную опеку над детьми

Бред Питт с детьми. ФОТО: SCANPIX

Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли и добился совместной опеки над детьми. Наконец-то в разбирательствах голливудских звезд, которые длились почти пять лет, поставили точку, пишет 5-tv.ru.

В ходе заседания было оглашено, что показания Анджелины «не заслуживают доверия во многих важных областях, и существующий порядок опеки между сторонами должен быть изменен по просьбе господина Питта в наилучших интересах детей». Судья добавил, что возражения голливудской актрисы приведут к дальнейшим отсрочкам, которые «нанесут серьезный вред детям, которым в дальнейшем будет отказано в постоянстве и стабильности».

Как и следовало ожидать, решение суда вызвало возмущение у Анджелины Джоли. Она раскритиковала судью в протоколе и отметила, что он отказался позволить детям давать показания.


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