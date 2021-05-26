Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, получив совместную опеку над детьми

В ходе заседания было оглашено, что показания Анджелины «не заслуживают доверия во многих важных областях, и существующий порядок опеки между сторонами должен быть изменен по просьбе господина Питта в наилучших интересах детей». Судья добавил, что возражения голливудской актрисы приведут к дальнейшим отсрочкам, которые «нанесут серьезный вред детям, которым в дальнейшем будет отказано в постоянстве и стабильности».