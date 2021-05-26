Телепат Вольф Мессинг считал особенными три знака Зодиака

Овны

Самым интересным для телепата оказалось созвездие Овна. По словам Вольфа Мессинга, люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут получить все, что пожелают. Помогает им в этом темперамент.

Овны обладают даром пускать пыль в глаза, завораживают людей своей речью. Все это позволяет им заполучить внимание окружающих.

«Они могут надеть чужое "лицо" и примерить чужой "характер", если это нужно для дела, которое Овен должен непременно довести до конца»,

— говорил Мессинг.

Сильная энергетика Овнов влияет на их стремление стать лидерами. Такие люди в буквальном смысле способны свернуть горы, пока все окружающие будут пытаться поспеть за их мыслями.

Весы

Весы — достаточно противоречивые люди, уверял Вольф Мессинг. В них сочетаются лидерство и эгоизм, что позволяет людям, рожденным под этим созвездием, с легкостью манипулировать окружающими для достижения своей выгоды. Такие персоны нередко идут на подлые поступки.

При этом Весам нравится помогать людям, но они никогда не будут обделять вниманием себя. Представители этого знака могут кардинально отличаться друг от друга, даже если рождены в один день.

«Один появляется на свет с отрицательной информацией и становится преступником. У другого, напротив, идеальная карта — и он становится великим и могучим мировым лидером»,

— считал Мессинг.

Водолей

Этот знак Зодиака телепат считал сложным для понимания. Водолеи смотрят на мир через призму собственных убеждений и способны видеть интересное и прекрасное в простых вещах.

«Они способны разглядеть то, что другим неподвластно»,

— утверждал Мессинг.

Водолеи умеют радоваться жизни и передавать свое настроение окружающим, но при этом легко обижаются.

Вольф Мессинг считал, что люди, рожденные под этим созвездием, имеют дар ясновидения.



