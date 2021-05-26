Павел Глоба объяснил, как лунное затмение влияет на психику людей

Необычное лунное затмение ожидало человечество 26 мая. В этот день случится сразу три астрономических события: затмение, полнолуние и суперлуние. Не секрет, что такие перемещения планет на небосклоне имеют влияние на поведение людей. О том, чем чреваты для психики лунные затмения рассказал астролог Павел Глоба.

По его словам, затмения всегда способствуют повышению количества аварий, конфликтов и происшествий, так как люди начинают неожиданно проявлять свои худшие качества. Однако, как ни бьются над этой загадкой астрологи и ученые, пока она остается тайной за семью печатями. Чтобы избежать опасности и не натворить бед, по мнению Глобы, лучше быть предельно аккуратными в этот день.

«Человеческий фактор. Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Не пить, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть сдержанным в своих проявлениях и быть осторожным в дорогах и везде, где могут сложится такие ситуации – простейшие рекомендации», – сказал астролог.

Он напомнил, что жуткое ДТП с участием Михаила Ефремова в прошлом году тоже случилось накануне лунного затмения. Если бы актер в тот злополучный день не сел за руль, трагедии удалось бы избежать.



