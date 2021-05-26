Ягода-убийца? Какие опасности для здоровья человека таит клубника

Если рассматривать клубнику как аллерген, то употребление данной ягоды может принести серьезный вред здоровью и даже быть опасным для жизни. Тем не менее, не стоит забывать о том, что абсолютно любые продукты могут вызывать аллергическую реакцию у человека,

— пояснила эксперт.

Если клубника вызывает у человека аллергию, единственным способом избежать рецидивов будет исключение ягоды из меню. Рисковать не стоит, так как в особо тяжелых случаях можно получить анафилактический шок — во время опасного приступа возникают проблемы с дыханием, резко падает давление, а финал не всегда предсказуем.

Если человек хорошо переносит эту ягоду, если никаких проявлений и аллергических реакций при употреблении клубники у человека нет, то никакой опасности не существует, и можно спокойно включать ее в свой рацион. То же самое во время беременности. Если женщина хорошо переносит и не имеет аллергических реакций на данную ягоду, то она спокойно может ее употреблять, несмотря на беременность,

— добавила Филиппова.

Кормящим женщинам диетолог посоветовала понаблюдать, как сказывается употребление в пищу клубники на их состоянии, а также на здоровье малышей. Если у мамы и ребенка не появляется сыпь, не наблюдаются проблемы с пищеварением и прочие неприятности, значит, красная ягодка им не противопоказана. Однако есть ее стоит небольшими порциями, умеренно.

Что же касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в данном случае все будет зависеть не только от наличия заболевания, но и от определенной стадии, например, обострении или стадии ремиссии, ситуация может быть индивидуальной. В некоторых случаях необходимо будет полное исключение из рациона и категорический запрет на употребление этих ягод, а в некоторых случаях небольшое количество либо даже умеренное употребление будет разрешено,

— рассказала эксперт.

Помимо опасности для людей со слабым здоровьем, клубника приносит также и пользу. Тем, кто не страдает аллергией и проблемами с ЖКТ, чей организм легко усваивает ягоду, есть ее не только можно, но даже нужно. Присутствие клубники в ежедневном рационе будет способствовать нормализации главных процессов в организме благодаря содержащимся в ней полезным веществам — витаминам и микроэлементам.



