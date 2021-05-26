Не Симба: Нюша раскрыла правду об имени дочери

Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши – прим. ред.) в 2018 году родила дочь, которую назвали так же, как и героя диснеевского мультфильма – Симба. Правда, по сценарию лев был мальчиком, а у певицы родилась дочь. Поклонники скептически отнеслись к такому имени для девочки, но со временем все пришли к выводу, что это даже оригинально, да и вообще имя это не главное, лишь бы человек был счастлив.

Из-за обилия сплетен вокруг своей семьи Нюша стала реже рассказывать о личном и почти не говорила о дочери и муже в интервью. На днях она отступила от этого правила и раскрыла один секрет. Оказывается, ее дочь не зовут Симбой.

Как рассказала певица Нюша в эфире Youtube-шоу "Lovecast" Саши Спилберг, девочку зовут Серафима-Симба. Так ее имя значится и в документах. То есть первое имя у нее совсем другое. Поклонники были обескуражены такой новостью.

Также Нюша призналась, что не могла забеременеть целый год. Семья мечтала о дочери, но когда пара узнала о проблемах со здоровьем, им было уже все равно, какого пола родится ребенок.

Напомним, Нюша начала встречаться с Игорем Сивовым, когда он был ее женат на другой. Их роман сопровождался громким скандалом, ведь у любовника певицы была жена и двое малолетних детей.



