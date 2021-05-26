Анджелина Джоли обвинила в несправедливости судью по делу о ее разводе с Брэдом Питтом

Как пишет издание AP, актриса подала официальное заявление в калифорнийский апелляционный суд, в котором пожаловалась, что Одеркирк отказался выслушать показания детей пары, которые они готовы были дать по собственному желанию, а также их пожелания по поводу вопросов опеки, передает портал «Факты».

«Судья Одеркирк отказал мисс Джоли в справедливом судебном разбирательстве, неправомерно исключив ее доказательства, имеющие отношение к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение для ее дела», — говорится в заявлении актрисы.

Ранее 45-летняя Джоли уже пыталась отстранить Одеркирка от процесса, считая, что он работает в пользу Питта, поскольку судью связывают деловые интересы с одним из адвокатов Брэда.

Развод актеров, у которых имеется шестеро детей в возрасте от 12 до 19 лет, длится с 2016 года.

Именно Джон Одеркирк, кстати, поженил Джоли и Питта, зарегистрировав их брак в 2014 году.



