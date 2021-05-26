Михаилу Ефремову разрешили вернуться домой

«Ефремов уже дает показания. По моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений. По его наводке вроде бы следователи уже вышли на крупные фигуры в наркоделах», - пояснил на условиях анонимности еще один осведомленный источник газеты.