Ср, 26.05.2021
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Умер первый вакцинированный от коронавируса мужчина

Вакцина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Скончался британец Уильям Шекспир — первый мужчина в мире, который вакцинировался от коронавируса, передает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, Шекспир умер от инсульта после болезни, не связанной с коронавирусом. Сообщается, что мужчина получил прививку препаратом от Pfizer еще в декабре 2020 года в Университетской клинике Coventry. Перед ним вакцинировалась Маргарет Кенан — первая женщина и первый вакцинированный от коронавируса человек во всем мире.

Вот так его вакцинировали ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

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