Умер первый вакцинированный от коронавируса мужчина

По данным издания, Шекспир умер от инсульта после болезни, не связанной с коронавирусом. Сообщается, что мужчина получил прививку препаратом от Pfizer еще в декабре 2020 года в Университетской клинике Coventry. Перед ним вакцинировалась Маргарет Кенан — первая женщина и первый вакцинированный от коронавируса человек во всем мире.