Умер первый вакцинированный от коронавируса мужчина
Скончался британец Уильям Шекспир — первый мужчина в мире, который вакцинировался от коронавируса, передает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Скончался британец Уильям Шекспир — первый мужчина в мире, который вакцинировался от коронавируса, передает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, Шекспир умер от инсульта после болезни, не связанной с коронавирусом. Сообщается, что мужчина получил прививку препаратом от Pfizer еще в декабре 2020 года в Университетской клинике Coventry. Перед ним вакцинировалась Маргарет Кенан — первая женщина и первый вакцинированный от коронавируса человек во всем мире.