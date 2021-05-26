«С Романом планируем деток»: где и когда состоится свадьба Анастасии Макеевой?

Как отметил организатор мероприятия, свадьба пройдет на берегу моря в Алуште. Для события выбрана видовая площадка, окруженная живописной природой. Макеева и Мальков станут мужем и женой 29 марта. Ведущей праздника будет подруга Анастасии. Фактическая регистрация брака пройдет заранее. Пара также планирует обвенчаться — в Форосской церкви в Крыму. Но дата этого таинства пока неизвестна.

В гастрольных поездках Роман сопровождает Анастасию в качестве концертного директора: благодаря этому влюбленные успевают найти время на репетиции свадебного танца, поставленного театральным хореографом Мариной Суконцевой.

«Моя волшебная Марина поставила нам танец не самый простой. Но Рома освоил его за два занятия!» — восхищается звезда.

Перед свадьбой 39-летняя актриса прошла курс косметологических процедур по безоперационному омоложению. Накануне бракосочетания она пребывает в эйфории — ждет счастливого дня с нетерпением и без устали восторгается своим избранником. Макеева также заявила, что с будущим мужем намерена завести детей. Имеющая проблемы с женским здоровьем артистка надеется, что судьба наградит ее наследником — она посещает святые места, помогает многодетным семьям и готовится к ЭКО, сообщает 5-tv.ru.

С Романом планируем деток. Рома готов заниматься этим, заботиться о них,

— цитирует Макееву сайт Teleprogramma.pro.

На фоне бесконечных признаний в любви и волнительного ожидания свадьбы не утихает скандал с бывшей женой Романа Малькова Светланой, которая родила от него четверых детей. Старший сын сейчас проживает с отцом и его невестой, остальные трое — с матерью в Словении. Светлана уверяет: экс-супруг не платит алименты, является нищим и альфонсом, а его новая пассия преследует ее и намеренно очерняет обвинениями в клевете.

Ранее СМИ писали о заявлении Светланы Мальковой: в Словении у Романа Малькова есть не только брошенные жена и дети, но и таинственная любовница.