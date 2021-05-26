Диетологи раскрыли последствия употребления одного огурца в день

Употребление хотя бы одного огурца в день положительно отразится на коже, поспособствует похудению и уменьшит отеки. Овощ на 95% состоит из воды и на 5% из клетчатки, а также содержит тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира. Вдобавок к этому, чтобы переварить огурец, организм тратит больше калорий, чем получает при его употреблении.